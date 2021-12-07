Кредит без отказа с плохой кредитной историей возможен?

07.12.2021, 10:35, Детали

Теги: Бизнес, Работа

Отличной кредитной историей сегодня могут похвастаться далеко не все граждане Казахстана. Просрочки по кредитам, оплате ЖКХ, признание банкротом, частые отказы кредиторов – все это вносит свою лепту в формирование негативного досье. При обращении в банк такое финансовое прошлое гарантирует отказы с большой долей вероятности. Поэтому лучше поискать онлайн кредит без отказа на https://nacredit.kz/bez-otkaza-proverok/ . Здесь собраны лояльные кредиторы, способные войти в положение заемщика и поверить даже тем, кому отказывали банки.

Nacredit.KZ в Казахстане – помощник займов без отказа

Данная площадка – не финансовая организация и не занимается выдачей денег лично. Однако она позволяет найти себе идеального кредитора, даже при наличии проблем с финансовой историей. Кредит без отказа на ее страницах найдут, люди:

с плохой КИ;

низким официальным доходом или полным его отсутствием;

с возрастом от 18 лет;

пенсионного возраста.

Сайт подобрал все легальные МФО и поделил их по особенностям финансирования и уровню одобрения. Самые лояльные финансовые организации готовы выдать заем с просрочками, активными непогашенными займами и пр.

Сайт по подбору краткосрочных кредитов не берет платы за свои услуги и гарантирует, что на его страницах нет мошенников. Кроме того, Nacredit.KZ защищен от любого рода фишинговых программ, поэтому клиенты могут быть спокойны за свои данные. Здесь вообще не нужна регистрация, а использовать весь функционал сайта можно в режиме 24/7.

Почему МФО готовы выдавать деньги с плохой КИ

В отличие от банков микрофинансовые компании более лояльны к своим заемщикам. Если при обращении в банковскую структуру вероятность одобрения заявки с подпорченной финансовой репутацией – 20%-30%, то в МФО этот показатель доходит до 90%. Все дело в том, что банк редко готов идти на риски. Микрофинансовые компании покрывают их своими достаточно высокими процентными ставками.

К тому же срочный займ без отказа и проверок в МФО имеет меньшие объемы, чем потребительские кредиты в банках. Это тоже снижает величину риска для финансовой структуры.

Особенности займов с низким кредитным рейтингом

Если у заемщика были в прошлом проблемы с выплатами кредита, то он сможет получить займ в МФО, но предложение может несколько отличаться:

меньшие суммы – редко в этом случае может быть предложен максимальный кредитный лимит, чаще всего получить удастся примерно половину от максимума, но после удачно закрытой сделки, ограничение убирают;

короткие сроки – программа может быть ограничена по продолжительности;

процентная ставка – кредитор может себя подстраховать и предложить не самую низкую ставку, но есть компании, которые готовы выдавать даже бесплатные займы людям с плохой КИ.

Бесплатные займы – это кредиты под 0% либо символическую плату в 0,1%. Они предлагаются в рамках первого ознакомительного займа. На сайте-агрегаторе такие предложения отмечаются отдельно, чтобы клиент мог подобрать самый выгодный заем.

Используя МФО для получения займов, можно даже поправить положение своей КИ, если вовремя закрывать свои долговые обязательства.