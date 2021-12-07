Кредит без отказа с плохой кредитной историей возможен?
07.12.2021, 10:35, Детали
Теги: Бизнес, Работа
Отличной кредитной историей сегодня могут похвастаться далеко не все граждане Казахстана. Просрочки по кредитам, оплате ЖКХ, признание банкротом, частые отказы кредиторов – все это вносит свою лепту в формирование негативного досье. При обращении в банк такое финансовое прошлое гарантирует отказы с большой долей вероятности. Поэтому лучше поискать онлайн кредит без отказа на https://nacredit.kz/bez-otkaza-proverok/. Здесь собраны лояльные кредиторы, способные войти в положение заемщика и поверить даже тем, кому отказывали банки.
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- с плохой КИ;
- низким официальным доходом или полным его отсутствием;
- с возрастом от 18 лет;
- пенсионного возраста.
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Почему МФО готовы выдавать деньги с плохой КИ
В отличие от банков микрофинансовые компании более лояльны к своим заемщикам. Если при обращении в банковскую структуру вероятность одобрения заявки с подпорченной финансовой репутацией – 20%-30%, то в МФО этот показатель доходит до 90%. Все дело в том, что банк редко готов идти на риски. Микрофинансовые компании покрывают их своими достаточно высокими процентными ставками.
К тому же срочный займ без отказа и проверок в МФО имеет меньшие объемы, чем потребительские кредиты в банках. Это тоже снижает величину риска для финансовой структуры.
Особенности займов с низким кредитным рейтингом
Если у заемщика были в прошлом проблемы с выплатами кредита, то он сможет получить займ в МФО, но предложение может несколько отличаться:
- меньшие суммы – редко в этом случае может быть предложен максимальный кредитный лимит, чаще всего получить удастся примерно половину от максимума, но после удачно закрытой сделки, ограничение убирают;
- короткие сроки – программа может быть ограничена по продолжительности;
- процентная ставка – кредитор может себя подстраховать и предложить не самую низкую ставку, но есть компании, которые готовы выдавать даже бесплатные займы людям с плохой КИ.
Бесплатные займы – это кредиты под 0% либо символическую плату в 0,1%. Они предлагаются в рамках первого ознакомительного займа. На сайте-агрегаторе такие предложения отмечаются отдельно, чтобы клиент мог подобрать самый выгодный заем.
Используя МФО для получения займов, можно даже поправить положение своей КИ, если вовремя закрывать свои долговые обязательства.
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