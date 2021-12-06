El Periódico – «Суперусач» Мадуро стал новым мультипликационным супергероем Венесуэлы

В эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión появился мультфильм с главным героем, срисованным с президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет El Periódico. «Суперусач» защищает страну и венесуэльцев от заговора злодеев, срисованных с бывшего президента США Дональда Трампа и венесуэльских политиков Хулио Борхеса и Генри Рамоса Аллапа.



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«Я разберусь с плохими парнями», — обещает срисованный с президента Венесуэлы Николаса Мадуро главный герой нового мультфильма, вышедшего в эфир на государственном телеканале Venezolana de Televisión (VTV) в качестве «раннего рождественского подарка» зрителям, пишет El Periódico.

Суперусач не обычный венесуэлец: под ритмы сальсы он рассекает небо в обтягивающем костюме и плаще. У него «железная» левая рука, которая помогает ему в борьбе со злодеями, он мускулистый и «несокрушимый», как сказано в самом мультфильме.

Главным злодеем в мультике предстал бывший президент США Дональд Трамп, сообщниками которого стали венесуэльские политики Хулио Борхес и Генри Рамос Аллап, которые, как полагают в Каракасе, связаны с Вашингтоном. Представленные в образе цыплят Борхес и Рамос Аллап сообщают Трампу, что перепробовали уже всё, чтобы свергнуть «простого водителя автобуса»: «ловушки, ложь, мошенничество, фальшивые фирмы» и даже помощь Организации американских государств.

Тогда главный злодей в Белом доме принимает решение спровоцировать отключение электроэнергии в стране, что, как отмечает издание, является отсылкой к масштабному отключению в 2020 году, которое венесуэльское правительство объяснило заговором против Мадуро. Злодей направляет в Венесуэлу беспилотник, который и отключает электричество: в домах гаснет свет и даже операция в больнице прерывается.

Когда злодеи уже уверены в своём успехе, появляется Суперусач. Супергерой в красно-синем костюме и с развевающимся на ветру плащом собирает своих сторонников, чтобы «демократическим путём» решить, как справиться с угрозой. «Мы справимся с этим вместе», — заявляет Суперусач.

«Это множественная атака», — говорит один из сторонников. «Кибератака», — предупреждает другой. «Взрыв», — полагает третий. Заметив дрон, Суперусач взмывает в небо, заявляя, что «разберётся с этим». Главный герой уничтожает самолёт железной рукой, и электроэнергия возвращается. Первая серия мультфильма заканчивается криком злодея в Овальном кабинете: «Ненавижу тебя, Суперусач!»

Как отмечает El Periódico, венесуэльское правительство не впервые использует карикатуры в попытке расширить своё влияние. Однако эксперты задаются вопросом, на кого рассчитан этот мультфильм: «На любителя комиксов Marvel или DC старше 40 лет? На 17-летнего подростка, чья жизнь вращается вокруг танцев в TikTok и видеоигр? На средний класс, который борется за то, чтобы не умереть в Венесуэле? Или на потенциальных новых избирателей, найденных в Whatsapp?» По их мнению, этот мультик «оторван от контекста и времени».