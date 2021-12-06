 

“Я русская и горжусь этим”. В Киеве учитель возмутилась, что ей нужно преподавать на украинском языке

06.12.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным Telegram-канала, произошел этот случай в школе №303 (Дарницкий район столицы).

“Я горжусь этим: что я не украинка, а русская. Не понимает он русский [язык]. 70 лет все говорили на русском языке – и ничего страшного. А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он не понимает русского… Такой сложный язык! Я вроде на китайском каком-то писала. Нужно сначала научиться общей культуре, обращаться к учителю нужно с уважением. Понимаешь или нет?” – заявила учитель одному из школьников, переходя при этом с русского на украинский язык и наоборот.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, “применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо”, отмечал языковый омбудсмен Тарас Кремень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Telegraph – британский министр обороны пригрозил враждебным странам «наступательными» кибератаками

01.09 / С сентября в Украине начнут продавать е-билет на поезда и киевское метро

08.11 / В мгновение ока: на “Махаче” зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств

24.10 / МГТУ Баумана предписали продлить удаленное обучение

25.06 / Разумков считает, что вопрос оккупированного РФ Донбасса нельзя вынести на референдум

06.04 / Le Monde – космос превращается в «Дикий Запад» — спутникам срочно нужны собственные правила дорожного движения

07.02 / В Тернопольской области в ДТП с микроавтобусами пострадали семь человек – полиция

24.05 / Стивен Сигал обратился к участникам программы «Буддизм в России»

26.12 / В Пентагоне беспокоятся, что Трамп попробует удержать власть силой

18.04 / В Беларуси открыли дело о “попытке переворота” из-за “покушения” на Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика