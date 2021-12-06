В Минобороны заявили, что Канада, США и Великобритания могли бы разместить своих военных в Украине. В Кремле пригрозили “мерами по защите”

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 5 декабря, что из-за угрозы вторжения в Украину российских войск Великобритания, Канада и США могли бы поддержать Киев, разместив своих военных ближе к линии соприкосновения в стране.

“Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые, – сказал Песков. – Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего”.

Начальник штаба обороны вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр сказал 6 декабря, что страна не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения пограничного кризиса с Россией, поскольку расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать Путина.

О том, что на фоне угрозы вторжения войск России Великобритания готова отправить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе 400 десантников, писала 13 ноября британская Mirror. Источник издания утверждал, что военные уже готовы к отправке, а их оборудование упаковано. Эту информацию опровергла посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”. В частности, новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря отметил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

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