 

С 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза – Зеленский

06.12.2021, 23:52, Новости дня
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В ходе мероприятия почтили память погибших украинских военных, президент говорил о гордости за все роды и виды войск. 

“Мы гордимся нашими защитницами, – сказал он. – Сегодня в ВСУ служит более 32 тыс. женщин и девушек.  Вдвое больше по сравнению с 2014 годом. И они – не “украшение”, не на “вторых ролях”, они настоящие, отважные и храбрые бойцы. Более 16 тыс. из них – участницы боевых действий. Тысячи женщин носят офицерские звания, командуют отделениями и взводами, выполняют боевые задания в Операции объединенных сил”, – сообщил президент.

В августе, во время парада по случаю 30-летия независимости Украины сообщалось, что в рядах ВСУ служит более 31 тыс. женщин. 

Контекст:

День ВСУ, профессиональный праздник всех украинских военных был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года. Он отмечается именно 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона “О Вооруженных силах Украины”. Также дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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