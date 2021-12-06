Гламурная идея для праздничных вечеринок: ультраблестящие гладкие волосы и как добиться такого эффекта в домашних условиях

По мере того как на улице становится прохладнее, люди меняют свои прически. Новостная лента в социальных сетях показывает, что даже такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и Ким Кардашьян, делятся своими идеями для больших праздничных вечеринок.

Новые тенденции

В отличие от прошлой тенденции влажных волос, ультраблестящие гладкие волосы на самом деле не кажутся мокрыми. Они густые и очень мягкие на ощупь. Благодаря своему супергладкому виду они отражают свет. В результате создается впечатление чего-то среднего между прямыми, гладкими прядями и объемным эффектом после салонного ухода.

«Сегодня это вновь возрожденная версия прямых волос девяностых годов», – говорит Кларисс Рубинштейн, знаменитый парикмахер, работающий с такими звездами, как Оливия Холт, Дженнифер Гарнер, Дакота Фаннинг и другими.

Гламурный повседневный образ

Это образ, который подойдет как раз к новогоднему празднику: от торжественного обеда до гламурной вечеринки. И вот что самое интересное: этот эффект можно попробовать с любым типом волос (да, даже с кудрявыми).

Эксперты согласны с тем, что для долгосрочных результатов кератиновое восстановление в салоне является хорошим вариантом, особенно для тех, у кого очень густые вьющиеся волосы. «Это химический процесс для выпрямления волос, который действительно может помочь сгладить текстуру и кутикулу непослушных прядей», – говорит парикмахер-стилист Джозеф Мэн. По словам Кларисс Рубинштейн, эффект этого метода восстановления волос, как правило, исчезает через три-шесть месяцев, так что потом эту процедуру необходимо пройти вновь.

«Вам все равно придется пользоваться феном и утюжком для волос, чтобы обеспечить необходимый результат, но в итоге вы получите более здоровые и блестящие волосы и потратите гораздо меньше усилий», – говорит Кларисс Рубинштейн.

«Только не забудьте проконсультироваться со своим стилистом, перед тем как совершать эту процедуру. Со временем она может сделать ваши волосы слишком прямыми. Она также известна тем, что пересушивает концы, если за ними не ухаживать должным образом с использованием специальных косметических средств», – говорит Джозеф Мэн.

Если вы ищете менее долговечную альтернативу или просто хотите самостоятельно сделать прическу из блестящих и гладких волос, все начинается с сушки феном. «Разница между вашим повседневным уходом и трендом гладких волос заключается в укладке, – говорит Джозеф Мэн. – Важно не переборщить с утюжком и найти хороший баланс с использованием косметических средств».

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Идеи для праздничных вечеринок

Ниже профессионалы расскажут, как за четыре шага добиться ультраблестящих волос в домашних условиях:

Сначала нанесите на мокрые волосы увлажняющее разглаживающее средство, которое поможет выпрямить волосы и удержать влагу, обеспечивая долгий эффект. Высушите волосы феном, сделав их как можно более гладкими с помощью круглой щетки. «Круглая щетка идеально подходит для создания гладкой прически, так как она распутывает и разглаживает волосы за один прием», – объясняет Джозеф Мэн. Кларисс Рубинштейн отмечает, что вы должны разглаживать волосы утюжком небольшими участками. Обратите особое внимание на концы волос, пройдясь по ним утюжком, чтобы зафиксировать прическу. В качестве последнего шага распрямите вьющиеся волосы с помощью спрея для укладки. И Кларисс Рубинштейн, и Джозеф Мэн рекомендуют спрей для блеска. «Необходимо, чтобы все волосы были глянцевыми, но при этом не выглядели жирными», – говорит Джозеф Мэн.

Заключение

В отличие от мокрых волос, которые имели большой успех несколько лет назад, блестящие волосы более мягкие. «Они гладкие, подвижные и объемные», – говорит Джозеф Мэн. Это прекрасный вариант для любой вечеринки.