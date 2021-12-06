 

Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья почти нет

06.12.2021, 23:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогерша сняла видео, в котором показала, какое платье купила, чтобы побывать на свадьбе папы.

Ее новый наряд явно подходит только смелым девушкам, ведь оно достаточно откровенное. Многие зрители решили, что девушка решила пошутить, но автор ролика опровергла это.

Арианна, так зовут героиню сегодняшней публикации, быстро набрало множество просмотров. Девушка купила очень откровенное маленькое платье от торговой марки God Saves Queens.

Платье выполнено из полупрозрачной сетчатой ткани телесного цвета, поэтому кажется, что девушка оголена. Стоимость наряда составила $200.

«Хочу одеть этот наряд на свадебное торжество своего отца. Думаю, с туфлями на высоком каблуке я буду выглядеть великолепно», – написала девушка.

@ariannahisabelle

3rd times the charm ❤️ can’t wait for the wedding #fyp #daddyissues #dressup #getreadywithme #toxica #toxic

♬ original sound — Ariannah Dabney

Наряд Арианны вызвал смешанные эмоции у зрителей. Многие поделились своим мнением в комментариях:

«Этот наряд явно не для свадьбы»

«Это ужасный наряд, не одевайте его»

«Кажется, что это какая-то шутка»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Просветитель? В автозак!

07.11 / Мнение: “Игра в кальмара” и КНДР

12.07 / Греция объявила обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан

24.06 / Мнение: Не нравится вакцинация, увольняйтесь

08.09 / Мнение: Пашаев посадил Ефремова на 8 лет! А мог бы на 6 или меньше…

27.08 / Эксперт Бортник: рейтинг Зеленского падает, и парад не добавит ему баллов

23.06 / Медики рассказали о главных симптомах постковидного синдрома

30.09 / Платья миди и макси: какие в тренде и с чем носить их этой осенью

11.08 / Мнение: Гардероб Петра I, Ленин о государстве и Россия больше Европа, чем Европа

15.04 / Мнение: Россия впереди. Мировой лидер по количеству импотентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика