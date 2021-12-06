 

Samsung опубликовал изображения смартфона Galaxy S21 FE

06.12.2021, 23:28, Новости дня
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Отметим, что официальная презентация нового смартфона Galaxy S21 FE, которому эксперты определили субфлагманский статус, откладывалась уже несколько раз. Однако на этот раз представители компании клятвенно заверили, что проведут мероприятие очень скоро – на экспозиции международной выставки Consumer Electronics Show.

Пока же разработчик опубликовал изображения своей новинки на официальном сайте.

Как минимум, мы теперь можем внимательно рассмотреть и оценить новый гаджет, говорят эксперты. Специалисты также отмечают, что дизайн мобильного устройства оказался близок к тому, который ранее описывали инсайдеры. Производитель также сообщает, что в январе планирует начать продажи Galaxy S21 FE.



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