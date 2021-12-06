Samsung опубликовал изображения смартфона Galaxy S21 FE

Отметим, что официальная презентация нового смартфона Galaxy S21 FE, которому эксперты определили субфлагманский статус, откладывалась уже несколько раз. Однако на этот раз представители компании клятвенно заверили, что проведут мероприятие очень скоро – на экспозиции международной выставки Consumer Electronics Show.

Пока же разработчик опубликовал изображения своей новинки на официальном сайте.

Как минимум, мы теперь можем внимательно рассмотреть и оценить новый гаджет, говорят эксперты. Специалисты также отмечают, что дизайн мобильного устройства оказался близок к тому, который ранее описывали инсайдеры. Производитель также сообщает, что в январе планирует начать продажи Galaxy S21 FE.