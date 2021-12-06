Компания Apple подала в суд на Россию
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Компания Apple подала в суд на Россию. Целью является оспорить сделанное в августе предупреждение со стороны ФАС. Как поясняют специалисты, речь идет о работе платежных систем на App Store.
По требованию Федеральной антимонопольной службы, «Яблочная» компания до конца сентября должна была изменить свою политику платежей, приведя ее к требованиям российского контролирующего органа.
Однако в компании Apple продолжают работать по своей системе даже несмотря на то, что далее последовало судебное решение, требующего того де самого, что и ФАС. В данный момент американская компания оспаривает его. Если ей не удастся добиться своего, то придется платить крупный штраф.
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