 

Компания Apple подала в суд на Россию

06.12.2021, 23:28, Новости дня
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Компания Apple подала в суд на Россию. Целью является оспорить сделанное в августе предупреждение со стороны ФАС. Как поясняют специалисты, речь идет о работе платежных систем на App Store.

По требованию Федеральной антимонопольной службы, «Яблочная» компания до конца сентября должна была изменить свою политику платежей, приведя ее к требованиям российского контролирующего органа.

Однако в компании Apple продолжают работать по своей системе даже несмотря на то, что далее последовало судебное решение, требующего того де самого, что и ФАС. В данный момент американская компания оспаривает его. Если ей не удастся добиться своего, то придется платить крупный штраф.



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