Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов нашел работу в колонии

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, стал подсобным рабочим в тюменской ИК-2, пишут СМИ.

Источник URA.RU сообщил, что Шамсутдинов, который жаловался, что не может устроиться в колонии на работу, стал «работать подсобным рабочим». Отец осужденного подтвердил, что сын действительно нашел работу: «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно – я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали». В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались разглашать «персональные данные осужденного».

Осенью 2019 года Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, ему назначили почти максимальный срок – обвинение запрашивало 25 лет колонии.