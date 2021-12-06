 

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов нашел работу в колонии

06.12.2021, 23:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный за убийство сослуживцев, стал подсобным рабочим в тюменской ИК-2, пишут СМИ.

Источник URA.RU сообщил, что Шамсутдинов, который жаловался, что не может устроиться в колонии на работу, стал «работать подсобным рабочим». Отец осужденного подтвердил, что сын действительно нашел работу: «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно – я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали». В пресс-службе УФСИН по Тюменской области отказались разглашать «персональные данные осужденного».

Осенью 2019 года Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, ему назначили почти максимальный срок – обвинение запрашивало 25 лет колонии.



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