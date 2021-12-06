 

ГА ООН приняла резолюцию РФ и США против преступного применения IT

06.12.2021, 23:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенассамблея ООН без голосования приняла российско-американскую резолюцию, направленную против применения информационных и коммуникационных технологий в преступных и террористических целях.

Соавторами документа стали Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие страны. В нем Генассамблея заявила, что интересам всех стран отвечает содействие использованию ИКТ в мирных целях, а также предотвращение конфликтов, возникающих в результате их использования, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что некоторые сраны наращивают потенциал в данной сфере, а «использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным». Генассамблея обеспокоена злонамеренной деятельностью с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру.

Генассамблея призывает «снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности». Этому могут способствовать «добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения» стран. ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы, а также дополнительные обязательства.

В октябре РФ и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве. Депутат Госдумы Александр Хинштейн указывал, что РФ активно выступает за сотрудничество в вопросе регулирования интернета, развития цифровой среды, выработку международных подходов, которые позволят обеспечить наилучшую защиту пользователей и их интересов в цифровом пространстве. .



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