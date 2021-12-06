В Офисе президента анонсировали полную реконструкцию всех областных больниц во всех областных центрах Украины

По его словам, реконструкция крупных объектов здравоохранения предусмотрена в рамках программы президента “Большое строительство”.

“В первую очередь областные больницы – областная больница для взрослых, областная детская больница. Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами – люди будут понимать, что сюда по любому поводу можно обратиться. Это будет большой медицинский городок. Мы не просто будем делать ремонт в одном корпусе. Это полная реконструкция всех областных больниц во всех областных центрах”, – сообщил Кирилл Тимошенко.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

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