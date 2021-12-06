Американский сенатор Мерфи: Украина может стать для России новым Афганистаном

Запись беседы обнародовали на канале Мерфи в YouTube.

“Я был в Украине шесть раз. Я видел разведданные, угроза серьезная”, – сказал сенатор и выразил надежду на то, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным принесут свои плоды.

“Если Россия решит продвинуться дальше в Украину, это будет для Москвы ошибкой исторического масштаба. […] Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она решит пойти дальше. И от нас в Конгрессе зависит дать понять, что мы собираемся быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины, что мы собираемся предоставить им усиленные военные системы, чтобы они могли защитить себя. И я надеюсь, что мы предпримем шаги в Конгрессе на следующей неделе, чтобы дать это понять”, – добавил Мерфи.

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”. Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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