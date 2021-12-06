Путин и Байден поговорят тет-а-тет по защищенной линии видеосвязи – впервые на уровне глав государств

“Нет, это не новое. Она действительно была. Еще при предыдущих администрациях достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она была создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась”, – сказал Песков.

По его словам, линия полностью защищена, она “позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности”.

Песков подчеркнул, что беседа Путина и Байдена – это “не переговоры делегаций”, она будет проходить тет-а-тет. В то же время “при необходимости будут привлекаться все те, кто нужен”, резюмировал спикер Кремля.

Контекст:

О переговорах Путина и Байдена по видеосвязи сообщили в Кремле 4 декабря.

5 декабря переговоры двух президентов подтвердили в Белом доме. “Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

После переговоров с Путиным Байден позвонит главе Украинского государства Владимиру Зеленскому.

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