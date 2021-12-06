 

Ахметов рассказал, продаст ли “Шахтер”

06.12.2021, 23:08, Новости дня
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По его словам, чтобы понять, сколько сейчас стоит “Шахтер”, его нужно продать.

“А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в “Шахтер”. Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол”, – отметил Ахметов.

Он подчеркнул, что планирует “много инвестировать” в донецкий клуб.

“Именно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в футбол, который хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, ходят слухи, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с “Шахтером”, “Шахтер” – в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда”, – резюмировал Ахметов.

Немецкий футбольный ресурс Transfermarkt оценивает стоимость “Шахтера” в €184,1 млн.

Контекст:

По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ (“Систем Кэпитал Менеджмент”). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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