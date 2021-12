Зеленский поговорил с Блинкеном перед переговорами Байдена и Путина

Президент написал, что в ходе беседы он и Блинкен согласовали позиции перед разговором главы Белого дома Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины”, – добавил Зеленский.

Agreed positions with @SecBlinken before the phone conversation of Presidents Biden and Putin. Agreed to continue joint & concerted action. Grateful to * strategic partners & allies for the continued support of our sovereignty & territorial integrity. Nothing about * without *

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи. Через несколько дней после переговоров Байден позвонит Зеленскому, сообщали в Белом доме.

“Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря

В Кремле заявили, что не ждут прорыва от переговоров. “Мы имеем такие огромные “авгиевы конюшни” сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно”, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 6 декабря.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—