 

Опубликованы характеристики смартфонов Xiaomi 12 Lite и 12 Lite Zoom

06.12.2021, 22:44, Новости дня
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Ранее источники сообщали о том, что компания Xiaomi собирается официально представить две новые модели смартфонов 12 Lite и 12 Lite Zoom в течение первого квартала 2022 года. Пока же инсайдеры поделились своими знаниями о технических характеристиках аппаратов.

По словам экспертов, основные характеристики гаджетов можно найти на интернет-ресурсах регулирующих организаций. Правда, они там обозначены под кодовыми названиями.

Таким образом, стало известно, что в смартфонах установят экраны одинакового размера – по 6,55 дюйма. Частота обновления картины обеспечена здесь на уровне 120 Гц. Производитель использует процессоры Snapdragon 778G или 780G от Qualcomm. Основные камеры получат по три датчика с максимальной разрешающей способностью 64 Мп.



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