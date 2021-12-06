 

Депутат: РФ демонстрирует невероятную для других стран поддержку цифровой отрасли

06.12.2021, 22:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью. В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя открытие Форума ООН по вопросам управления Интернетом, в работе которого примет участие и делегация РФ.

«Россия сегодня демонстрирует для многих стран мира совершенно невероятные подходы, именно с точки зрения поддержки цифровых отраслей. Из системных мер поддержки – беспрецедентный налоговый режим для российских компаний, которые занимаются разработкой и продажей софта», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так, по его словам, в четыре раза снижены по сравнению со средней ставкой страховые взносы на фонд оплаты труда, с 20 до 3% снижена ставка налога на прибыль, сохранена нулевая ставка НДС для тех продуктов, которые включены в реестр отечественного ПО».

Как считает Хинштейн, российской делегации есть чем поделиться с зарубежными коллегами на форуме. «За последний год в нашей стране актуализировали законодательство в области регулирования Интернета. Особенно это касается взаимодействия с международными цифровыми компаниями, а также борьбы с противоправным контентом, фейками и кибербуллингом», – перечислил он.

При этом российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью, подчеркнул депутат. «В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог, готов делать послабления тем, кто настроен действовать во благо российских пользователей, – говорит Хинштейн. – Скажем, Роскомнадзор пообещал не применять пока административные санкции к зарубежным IT-гигантам, которые не успеют открыть представительство в России, строго с 1 января 2022 года. Хотя это предусматривает закон «о приземлении». Но такие послабления будут действовать только в отношение бигтеха, который покажет свою готовность к диалогу».

Хинштейн подчеркнул и роль РФ в международном сотрудничестве в цифровой сфере. «Россия активно выступает за сотрудничество в вопросе регулирования интернета, развития цифровой среды, выработку международных подходов, которые позволят обеспечить наилучшую защиту пользователей и их интересов в цифровом пространстве. Так, в октябре РФ и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве», – напомнил депутат.

В понедельник в Польше стартовал пятидневный Форум ООН по вопросам управления Интернетом.



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