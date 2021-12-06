Подростка заподозрили в убийстве мальчика из ружья в Ставропольском крае

Следователи проверяют 16-летнего подростка, который нашел охотничье ружье, на причастность к убийству 13-летнего мальчика, информирует СУ СК по Ставропольскому краю.

Накануне стало известно о пропаже 13-летнего жителя села Нины. Позднее ребенок был найден мертвым «с огнестрельным ранением груди», передает РИА «Новости».

По предварительной информации, мальчик и его 16-летний знакомый «пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села». У старшего было охотничье ружье, которое он нашел в 2019 году и никому не сообщил об этом. Из ружья «произошел выстрел в сторону малолетнего». «Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье», – говорится в сообщении.

По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца «аппаратом прокуратуры края взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего в Советском городском округе».