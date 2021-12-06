 

США отвергли обвинения в создании угрозы гражданской авиации над Черным морем

06.12.2021, 22:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. В субботу пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации.



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