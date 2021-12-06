Independent – «100% поедем в Англию» — несмотря на трагедию в Ла-Манше мигранты стремятся к новой жизни

Несмотря на трагедию в проливе Ла-Манш, находящиеся во Франции нелегальные мигранты по-прежнему полны решимости попасть в Великобританию, пишет The Independent. В числе основных причин многие из них называют воссоединение с членами семьи, знакомый английский язык, а также широкие возможности трудоустройства. Кроме того, после брексита шансы мигрантов на получение убежища в Великобритании значительно увеличились.



Reuters

На прошлой неделе в проливе Ла-Манш произошла самая крупная трагедия с начала европейского миграционного кризиса больше шести лет назад. В результате крушения надувной подводной лодки погибло 27 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Спасти удалось лишь двоих пассажиров. Эта трагедия «ещё раз пролила свет на опасность» пересечения пролива, пишет The Independent.

Однако во Франции нелегальные мигранты, живущие в кемпингах при крайне низких температурах, по-прежнему полны решимости попасть в Великобританию. Полиция регулярно проводит рейды и ликвидирует палаточные лагеря. После этого нелегальные мигранты обычно отправляются в центры временного размещения, разбросанные по всей Франции, где им предлагается подать заявление о предоставлении убежища.

Так произошло с Али, курдским подростком, который, по его словам, бежал из Ирана из-за притеснений на основе сексуальной ориентации. Его отвезли в центр временного размещения недалеко от бельгийской границы. Он рассказал изданию, что не хочет подавать прошение о предоставлении убежища во Франции. Али планирует вернуться в Дюнкерк, где продолжит предпринимать попытки добраться до Великобритании. «Мы все 100 процентов поедем в Англию, — заявил он. — Никто не будет просить убежища во Франции». 18-летний Али пояснил, что в Великобритании живёт его мать. Кроме того, он говорит по-английски, а французский язык, по его мнению, является слишком сложным.

Многие другие просители убежища также рассказали о родственниках в Великобритании и использовали в качестве аргумента знание английского языка. 22-летний Ариш из Иракского Курдистана является одним из них. Когда его спросили, почему он хочет поехать в Англию, он ответил: «Потому что там английский язык». В Великобритании у него есть брат, который живёт там уже 18 лет.

Английский язык входит в учебные программы государственных школ Ирака и Ирана, испытывавших значительное влияние Великобритании на протяжении длительного периода ХХ века, поясняет The Independent.

Анна Ришель, сотрудница дюнкеркской благотворительной организации, рассказала The Independent, что многие мигранты хотят отправиться в Великобританию вместо того, чтобы остаться во Франции, потому что там у них уже есть семья. Кроме того, из-за брексита люди, бежавшие из своих стран, имеют больше шансов получить убежище в Англии, а не во Франции.

Раньше Великобритания была участницей Дублинской конвенции, позволяющей странам отправлять просителей убежища обратно в страну, через которую они впервые въезжают в ЕС. Однако теперь эти правила на неё не распространяются. По словам Ришель, Дублинская конвенция имеет «огромное влияние». «Если кто-то впервые ступит на территорию другой европейской страны, он не сможет подать заявление о предоставлении убежища во Франции, — отмечает Ришаль. — Это действительно проблематично. Многие люди, которые хотят подать заявление о предоставлении убежища во Франции, не могут этого сделать».

После брексита Великобритания изменила национальные законы о предоставлении убежища. Заявление может быть не принято, если проситель въехал из другой безопасной страны. Однако Великобритания пока не заключила ни с одной из этих стран соглашение о реадмиссии, поэтому каждое дело теперь рассматривается в индивидуальном порядке.

По правительственным данным, из 25,7 тыс. человек, благополучно прибывшие в Великобританию в этом году, только пятеро были отправлены обратно в Европу, по сравнению с 294 — годом ранее, когда Великобритания ещё состояла в Дублинской конвенции.

Некоторые мигранты отмечают, что они предпочли бы добраться до Англии, а не оставаться во Франции, поскольку считают, что это «лучшее место, чтобы попытаться найти работу».

«Первая и самая большая причина для всех просителей убежища — хорошие экономические условия», — подчёркивает Пуйя, молодой курд из Ирана. Он добавляет, что в Англии также хороший уровень жизни, хорошее здравоохранение и образование.

Омар также рассказывает о возможностях трудоустройства как об одной из причин для переезда в Англию. Он хотел бы продолжить работу в области маркетинга, чем занимался и в Иране.

Кроме того, многие просители считают Великобританию более безопасным местом. Многие иранцы отмечают, что, будучи противниками государственного режима, боятся стать жертвами тайных организованных операций против диссидентов по всей континентальной Европе, пишет The Independent.