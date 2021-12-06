WION о саммите Путина и Моди — «Не только поддержание партнёрства, но и укрепление отношений»

Президент РФ Владимир Путин прибывает в Индию в понедельник для участия в ежегодном саммите лидеров двух стран, пишет WION. Тот факт, что глава РФ приедет в Дели лично после пропуска и переноса множества международных встреч на фоне пандемии, говорит о важности для него партнёрства с историческим союзником Москвы, отмечает телеканал. Сообщается, что в ходе встречи стороны планируют заключить до десяти двусторонних соглашений.

У президента РФ Владимира Путина всё готово для поездки в Индию в этот понедельник с целью участия в традиционном ежегодном саммите лидеров двух стран. Пока Индия готовится к долгожданным переговорам Моди и Путина, появляются сообщения о том, что во время визита Путина будет подписано до десяти двусторонних соглашений, призванных стимулировать стратегическое партнёрство Индии и России.

Это вторая поездка Путина за пределы РФ в текущем году. Первая состоялась в июне для встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Путин пропустил поездки на саммит «Большой двадцатки», конференцию по климату в Глазго, а также перенёс на более поздний срок визит в Китай из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Его визит в Индию подчёркивает важность для Путина двухсторонних связей с традиционным индийским союзником. Своим визитом Путин показывает, что цель этой поездки — не просто поддержание особого стратегического партнёрства, но ещё и укрепление двухсторонних отношений. Это происходит несмотря на растущее сближение Дели с Вашингтоном.

Как сообщается, РФ и Индия намериваются подписать десять двухсторонних соглашений в различных отраслях, включая и полузакрытые сделки по итогам переговоров. Встреча Путина с премьер-министром Индии, вероятно, также будет включать в себя представление индийским партнёрам зенитной ракетной системы C-400. Согласно сообщениям, две страны также готовы заключить сделку на поставку Индии 750 тысяч автоматов АК-203.

Несмотря на меняющиеся геополитические условия, Дели и Москва остаются ближайшими союзниками. Однако некоторые области разногласий проигнорировать будет трудно, принимая во внимание, что и Россия, и Индия сближаются с разными партнёрами, участвующими в геополитическом противостоянии между Соединёнными Штатами и Китаем. Столкновение мнений об Индийско-Тихоокеанском регионе и возобновлении Четырёхстороннего диалога по безопасности между Австралией, Японией, США и Индией может оказать влияние на ход предстоящего саммита.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.