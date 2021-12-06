 

Канада не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения кризиса с Россией

06.12.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На вопрос, означает ли нежелание Канады отправить дополнительные силы в Украину серьезное отношение к предупреждениям Путина, Эйр ответил, что “к потенциальным противникам надо всегда относиться серьезно”. 

“Войны начинались из-за возможных просчетов и раньше, на протяжении всей истории”, – подчеркнул генерал.

На прошлой неделе издание сообщило, что Канада рассматривает возможность поддержки Украины в кризисе путем отправки 200 солдат в рамках миссии Unifier или выхода военного корабля в Черное море.

Однако во время визита в Киев, который продолжался со 2 декабря, Эйр заявил, что любая новая военная поддержка Украины может обострить ситуацию, пишет издание. 

“В таком случае дипломатия должна вести. Мы должны быть очень осторожными с балансом между сдерживанием и эскалацией, а также с тем, что думает и другая сторона. Вот куда в таком случае обязательно должна привести дипломатия”, – сказал Эйр в интервью The Globe and Mail накануне встречи со своими украинскими коллегами. 

В то же время в Минобороны Украины после визита Эйра заявили, что канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Контекст:

20 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде обсудил с министром обороны Канады Анитой Ананд ситуацию вокруг украинских границ.

26 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, посвященный агрессивным действиям России и координации позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО в Риге, прошедшей 30 ноября. 

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами и пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Порошенко: Актеры в 2014 году снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым

25.04 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

14.11 / “Бла-бла-бла”. Тунберг недовольна итогами климатической конференции в Глазго

19.12 / Власти Петербурга направили на закупку лекарств от COVID еще 320 млн рублей

11.03 / В 2021 году США рассчитывают выбиться в локомотивы восстановления мировой экономики

09.10 / Мнения: Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

25.08 / Новый кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

18.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

22.12 / Ученые из ЮАР пытаются восстановить музыку древнего мира

23.03 / Юрчишин о возможном вмешательстве Вакарчука в конфликт внутри “Голоса”: Я думаю, что он понял, что это бесперспективно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика