 

Офис президента рассчитывает до конца года сделать в Украине 30 млн прививок от коронавируса

06.12.2021, 22:24, Новости дня
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По его словам, в Украине готовят план работы центров вакцинации против COVID-19 в период новогодне-рождественских праздников.

“Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и сделать прививку. А уже через несколько месяцев мы подойдем к бустерной вакцинации”, – подчеркнул Тимошенко.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в стране получили две дозы вакцины от коронавируса 11,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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