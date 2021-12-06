 

США объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае

06.12.2021, 22:24, Новости дня
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Дипломатический бойкот означает, что США не будут отправлять высших должностных лиц правительства в связи с лагерями для задержанных в Китае и кампании принудительной стерилизации уйгуров в западных провинциях страны.

“Атлеты американской команды получат нашу полную поддержку, мы будем болеть за них из дома. Американские дипломаты и официальные представители принимали бы эти Игры как обычно, но агрессивное нарушение прав человека и зверства со стороны КНР не позволяют нам это сделать”, – отметила Псаки.

Контекст:

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

15 ноября 2021 года состоялась виртуальная встреча Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. “Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом”, – говорится в отчете Белого дома.

The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что ни президент США Джо Байден, ни другие официальные лица правительства США не будут присутствовать на Олимпиаде в Китае. 

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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