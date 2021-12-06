 

“Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери”. 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену

06.12.2021, 22:24, Новости дня
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На снимке 51-летний музыкант обнимает 58-летнюю жену и 21-летнюю дочь. “Семейное фото в интерьере “Экспо 2020″, где я имел честь вчера выступать”, – подписал фото Маликов.

Его пост набрал больше 19 тыс. лайков.

“Это, конечно, немного личное, но все же! Ваша дочка от природы очень красивая девушка, зачем же она себе губы накачала? Это же прямо видно”, – прокомментировала снимок koiri_888.

“Димон, прекращай… Ты уже выглядишь моложе дочери без всяких косметических уколов…”, – считает corsicanez.

“Маликовы, какие же вы красивые”, – написала kudaeva116.

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A post shared by Дмитрии * Маликов (@dmitriy_malikov)

Контекст:

Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано. Он стал популярным в конце 1980-х, исполнив песни “Лунный сон” и “Ты моей никогда не будешь”. В дискографии артиста 18 альбомов.

С 1992 года Маликов живет с Еленой Изаксон. Пара оформила отношения в 2000 году, когда у них родилась дочь Стефания. В 2018 году в семье появился сын Марк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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