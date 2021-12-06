Как кунжут способен замедлить старение волос: предотвращаем появление седины с умом

Несмотря на то что сейчас седина постепенно становится самым настоящим трендом, немалое количество представительниц прекрасного пола до сих пор хотят замаскировать возрастные изменения своей внешности и для этого красят волосы.

Оказывается, замаскировать седину можно достаточно просто и быстро, не прибегая при этом к различного рода химическим средствам. Для этого потребуется кунжут. Нужно всего лишь включить в свой повседневный рацион семена этого растения, чтобы достичь просто потрясающих результатов.

Черный и белый кунжут является популярной приправой и сырьем для получения целебного масла. Многие люди успешно применяют его в борьбе с сединой. Согласно отзывам это доступное и очень результативное средство.

От появления седины нельзя быть полностью застрахованным даже в молодости. Именно поэтому стоит проводить профилактику преждевременного поседения с применением натуральных средств. К тому же семена кунжута обладают целым рядом полезных свойств.

Что собой представляет седина

Стержень волоса состоит из сердцевины, коркового и наружного слоя. Сердцевина, в свою очередь, состоит из кератиновых клеток, которые неплотно прилегают друг к другу. Эта часть отвечает за поступление питательных веществ к остальным слоям волоса.

Благодаря корковому слою, который образован мертвыми клетками, волосы являются эластичными и прочными. Внешний слой состоит из тонких роговых частичек, которые по своему внешнему виду напоминают черепичную кладку. Этот слой защищает стержень от внешнего воздействия.

Цвет волос обусловлен двумя видами одного пигмента – меланина, которые накапливаются в корковой прослойке волос. К ним нужно отнести эумеланин и феомеланин. Эумеланин имеет темно-коричневый цвет, а феомеланин – красновато-желтый. Различные количественные комбинации этих веществ обусловливают множество вариаций цвета волос.

Меланин вырабатывается клетками меланоцитами. С возрастом их активность снижается, и в очередной цикл обновления прядей волосы отрастают уже поседевшими. Корковый слой седых волос содержит не более 30 % красящего пигмента, а вместо него образуются пузырьки воздуха.

Основные причины

Причиной образования седины может стать не только процесс старения, но и генетическая предрасположенность, гормональные колебания, стрессы, ведение нездорового образа жизни, экологические факторы.

Также провоцирующим фактором могут выступать некоторые заболевания, такие как гипотиреоз, витилиго, астения, анемия.

Одной из причин преждевременного старения является недостаток определенных питательных веществ, в частности витамина В12, а также минералов, входящих в состав кератина, таких как цинк, сера, медь, марганец, кальций, фосфор, натрий. Именно поэтому очень важно составить для себя полноценный, обогащенный всеми необходимыми веществами рацион питания.

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Причиной появления седины также может быть накопление перекисей, образованных в результате окислительно-восстановительных реакций обмена веществ. Если ферментов, которые необходимы для распада перекиси, недостаточно, то эти соединения будут разрушать меланин, находящийся внутри волоса.

Этот процесс приводит к внезапному поседению, когда человек находится в сложных стрессовых ситуациях. Это приводит к тому, что питательные вещества буквально сгорают в результате того, что происходит ускоренный обмен веществ. В то же самое время ферменты просто не успевают выполнять свои функции по нейтрализации продуктов распада. С возрастом также значительно снижается ферментативная активность.

Полезные свойства черного кунжута

Этот продукт в Индии используется на протяжении нескольких тысяч лет. Черный кунжут выращивают в южных азиатских странах. Стоимость черных семян несколько выше, чем белых, так как они имеют более насыщенный аромат, масло из них получается намного качественнее и богаче по своему составу. Однако в белом кунжуте содержится намного больше липидов.

Белые семена чаще всего используют в кулинарных целях, а черные – в лечебных. В традиционной китайской и индийской медицине кунжут применяют для лечения болезней почек и печени, а также для профилактики седины и стимуляции роста волос.

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Семена и шелуха черного кунжута окрашены в этот цвет благодаря тому, что они содержат в своем составе меланин. Потребление меланина в пищу значительно снижает влияние стресса на организм человека. Этот пигмент способствует активной абсорбции и выведению из организма радионуклидов. Он является одним из самых мощных антиоксидантов.

Кроме того, в составе кунжута содержится сезамин. Это вещество, которое обладает антиоксидантными свойствами и оказывает противовоспалительное действие на организм. При потреблении этого продукта в пищу сезамин препятствует разрушению витамина Е. Кроме того, он предотвращает образование перекисных соединений, способствующих появлению седины.

Какие полезные вещества содержатся в кунжуте

В состав черных семян кунжута входит омега-6. Это ненасыщенная линолевая кислота. Организм не может синтезировать это вещество самостоятельно, именно поэтому оно должно обязательно присутствовать в продуктах питания.

Линолевая кислота является очень важным компонентом всех мембран клеток организма. В семенах этого продукта содержится много олеиновой и других полиненасыщенных жирных кислот.

В семенах кунжута содержится еще один полезный антиоксидант – витамин Е. Кроме того, в этом продукте много кальция, который входит в состав кератина. В 100 г семян примерно 975 мг этого макроэлемента. В составе кунжута содержится железо, фосфор, калий, натрий, селен, магний.

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Чем полезен кунжут против седины

Образование седины является результатом постепенной потери клеток кожи меланоцитов, которые ответственны за выработку меланина. Этот процесс можно замедлить при помощи черного кунжута. Семена способствуют насыщению кожи головы важными питательными веществами, которые повышают активность меланоцитов.

Согласно проведенным исследованиям, антиоксиданты, содержащиеся в составе черных семян кунжута, помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, которые приводят к повреждению клеток кожи головы и провоцируют появление признаков старения.

Кроме того, этот продукт повышает прилив крови к коже головы, питает ее и стимулирует рост волос. Семена кунжута содержат в своем составе целый ряд биологически активных соединений, которые помогают предотвратить такие неприятные последствия, как плохая память, ухудшение слуха и зрения.

Как добавить семена кунжута в рацион

Семена можно добавлять в кашу, творог или сэндвичи, которые готовят на завтрак. Также семенами кунжута можно посыпать рыбу, мясо или салаты, которые готовят на ужин или обед.

Этот продукт не имеет ярко выраженного вкуса, именно поэтому отлично подходит в качестве добавки к различным блюдам. Кроме потребления кунжута в пищу масло, приготовленное из этих семян, можно втирать в кожу головы.

Суточная дозировка кунжута

Волосы выпадают и отрастают не менее 25 раз в жизни человека. К сожалению, вернуть пигмент волосам, которые уже поседели, просто невозможно.

Именно поэтому черный кунжут можно применять только лишь в качестве профилактического средства. Суточная дозировка этого продукта составляет 9-15 г. Достаточно съедать по 1 ч. л. черных семян кунжута ежедневно. Профилактический курс составляет 3 месяца.

Полноценному усвоению микро- и макроэлементов, которые содержатся в сезаме, препятствуют фитиновая кислота и оксалаты, присутствующие в составе продукта. Для нейтрализации этих веществ стоит семена немного поджарить на сковороде, а затем перемолоть в муку.

Проращивание семян

Чтобы уменьшить количество оксалатов и облегчить усвоение сезама, поможет проращивание неочищенного кунжута. В подготовленных таким образом семенах концентрация полезных веществ повышается, а вредных – снижается.

Для проращивания сезама нужно поместить его в глиняную или стеклянную посудину, залив небольшим количеством воды. Примерно через 1-2 дня появятся ростки.

Пророщенные семена можно законсервировать медом, смешав для этого 50 г пророщенного кунжута с 200 г меда. Перед завтраком нужно съедать по 2 ст. л. смеси. Время приема этого средства составляет 3 месяца.

Кунжутное молоко

Сухие или пророщенные семена можно использовать для приготовления кунжутного молока. Для этого нужно 1 ч. л. кунжута смешать с 2 ч. л. воды и перетереть их до получения однородной массы. В таком виде все вещества, препятствующие усвоению питательных компонентов, утрачивают свои свойства, а эффективность в борьбе с сединой возрастает.