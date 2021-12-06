Мнение: Торговля оружием 2020. Отчет SIPRI

SIPRI выпустил новый годовой отчет по торговле оружием за 2020-й год.

Основное.

1. Общий объем продаж оружия и военных услуг за 2020-й год среди 100 ведущих оборонных компаний мира составил 531 млрд. долларов, что на 1,3 процента выше, чем в 2019 году и на 17% выше, чем было в 2015-м году. Как не трудно заметить, эпидемия никак не мешает раскручиванию гонки вооружений. Согласно выводам SIPRI, в период эпидемии, государства активно защищают оборонных производителей от различных потрясений. Лишь некоторые компании пострадали от ситуации с коронавирусом.

2. США продолжают удерживать первое место по объемам продажи оружия. В топ-100 41 американская компания у которых объем продаж оружия составил 285 млрд. долларов, что составляет 54% от общего объема продаж. Топ-5 компаний с 2018-го года не меняются – все они из США. Это более чем наглядно иллюстрирует, кто является главным бенефициаром новой Холодной войны и идущей гонки вооружений.

3. Китайские оборонные компании занимают уверенное второе место. В топ-100 числится всего 5 китайских компаний, но их объем продаж составляет почти 67 млрд. долларов, что составляет 13% от всего объема продаж, уверенно обгоняя Британию и Россию.

4. ЕС продала оружия на 109 млрд. долларов. Лидером является британская BAE Systems, продавшая оружия на 24 млрд. долларов.

В отчет не попала сделка по продаже "Рафалей" ОАЭ, так что позиция Франции в рейтинге де-факто сильно занижена. Германия дает менее 2% от мировых продаж оружия.

5. Доходы от продаж российского оружия, по заявлению SIPRI, продолжают снижаться с 2017-го года, когда они достигли пика. За 2020-й год они составили 26,4 млрд. долларов. Россия продает примерно 5% от общемировых продаж оружия. Снижение увязывают с завершением десятилетней программы вооружений и проблемами связанными с эпидемией. Отмечается спад продаж у "Алмаз-Антея" и ОСК, но в тоже время рост у ОАК. Больше всего оружия в 2020-м году продал "Алмаз-Антей".

6.В совокупности продажи оружия компаниями из топ-100, базирующимися за пределами США, Китая, России и Европы, в 2020 году составили 43,1 миллиарда долларов, что на 3,4 процента больше, чем в 2019 году. Это составляет 8,1 процента от общего объема продаж оружия из топ-100.

7. Продажи оружия тремя израильскими компаниями, вошедшими в первую сотню, достигли 10,4 миллиарда долларов, или 2,0 процента от общего объема.

8. Совокупные продажи оружия пятью японскими компаниями, вошедшими в рейтинг, в 2020 году составили 9,9 миллиарда долларов, или 1,9 процента от общего объема.

9. В рейтинг вошли четыре южнокорейские компании. Их продажи общевойскового оружия составили 6,5 миллиарда долларов в 2020 году, увеличившись на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

10. Комбинированные продажи оружия тремя индийскими компаниями, входящими в топ-100, выросли на 1,7%. В 2020 году правительство Индии объявило о поэтапном запрете на импорт некоторых видов военной техники для повышения самообеспеченности в производстве оружия.

https://www.sipri.org/media/press-release/2021/business-usual-arms-sales-sipri-top-100-arms-companies-continue-grow-amid-pandemic – оригинал на английском (краткое содержание доклада)

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-12/sipri_top_100_pr_rus.pdf – пресс-релиз на русском языке

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-12/fs_2112_top_100_2020.pdf – скачать отчет в pdf



Лидеры роста продаж.



Процентные изменения объемов продаж оружия с 2019 по 2020-й года.



Доли рынка продаж оружия 2020.

Ниже, полный список топ-100 оборонных компаний 2020.

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