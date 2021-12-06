Представлен мощный планшет Blackview Tab 11

Производитель защищенных смартфонов Blackview представил мощную модель планшета Tab 11. Устройство не очень велико. Размер экрана на нем составляет 10,36 дюйма. Однако данный планшет отнесен к разряду самых мощных флагманских устройств.

Разрешение картинки на экране обеспечено в стандарте 2К. Датчик камеры для селфи позволяет вести съемку с разрешением 13 Мп. Планшет выйдет с алюминиевым корпусом толщиной чуть более восьми миллиметров.

На устройстве предустановлена операционная система Android 11 и фирменная оболочка Doke OS_P 2.0. Здесь можно использовать сразу две SIM-карты. Емкости аккумулятора должно хватать на 10 часов работы в Интернете или 5,5 ч просмотра видео. Акционная цена для планшета – 170 американских долларов.