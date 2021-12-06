Представлен мощный планшет Blackview Tab 11
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Производитель защищенных смартфонов Blackview представил мощную модель планшета Tab 11. Устройство не очень велико. Размер экрана на нем составляет 10,36 дюйма. Однако данный планшет отнесен к разряду самых мощных флагманских устройств.
Разрешение картинки на экране обеспечено в стандарте 2К. Датчик камеры для селфи позволяет вести съемку с разрешением 13 Мп. Планшет выйдет с алюминиевым корпусом толщиной чуть более восьми миллиметров.
На устройстве предустановлена операционная система Android 11 и фирменная оболочка Doke OS_P 2.0. Здесь можно использовать сразу две SIM-карты. Емкости аккумулятора должно хватать на 10 часов работы в Интернете или 5,5 ч просмотра видео. Акционная цена для планшета – 170 американских долларов.
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