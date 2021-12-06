 

Huawei готовит презентацию складного смартфона Mate V

06.12.2021, 22:00, Новости дня
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Как сообщают источники, близкие китайскому производителю электроники Huawei, на 23 декабря назначена презентация новой модели складного смартфона Mate V.

Ранее в компании сообщали, что намерены провести данное мероприятие до конца текущего года. Одновременно планируют представить ряд других новых гаджетов. например, умные часы Watch D и фитнес-браслет Fit Mini, обновленные версии смарт-телевизоров и ноутбуков.

Представители Huawei пока не сообщаю никаких подробностей о технических характеристиках новых устройств. Очевидно, о них мы узнаем уже на самой презентации, если, конечно, не будет предварительной публикации данных для созданий дополнительной интриги.



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