 

Россияне выразили отношение к цифровизации

06.12.2021, 21:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБолее половины россиян (52%) заявили, что новые технологии положительно сказываются на жизни людей, 40% респондентов придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Чаще высказываются положительно люди в возрасте от 35 до 44 лет (57%) и люди с высшим образованием (55%). Не видят угрозы в новых технологиях большинство жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (60%) и люди с доходом от 50 до 100 тыс. рублей, сообщается на сайте холдинга. 

Мнения, что цифровизация сказывается негативно на жизни людей, придерживаются люди небольших городов с населением до 500 тыс. человек (42%), а также люди с незаконченным высшим образованием (48%).

Среди негативных последствий цифровизации россияне называют утрату личных границ (37%), безработицу, вызванную роботизацией (19%), снижение уровня образования (18%), сокращение живого общения (13%) и снижение уровня культуры (11%).

Отмечается, что молодежь до 24 лет говорит о негативном влиянии современных технологий чаще, чем россияне в целом – 45% против 40%. По их мнению, негативное влияние цифровизации, прежде всего, заключается в снижении уровня образования (36%). При этом молодежь реже связывает цифровизацию с утратой личных границ и безопасностью данных – 18% против 37%.

Страх из-за замены человека роботами и как следствие безработицы больше всего испытывают люди со средним и неполным образованием (33%). В этом году, как и в прошлом, каждый пятый житель России (20%) ожидает, что роботы будут выполнять их работу уже в ближайшие пять лет. В 2020 году это мнение разделяли 29% жителей Земли. Больше всего таких оказалось среди жителей Индии (61%), Таиланда (36%) и Южной Кореи (34%), отмечают социологи.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что меньше половины родителей (46%) считают использование электронных учебников, дневников, журналов, цифрового учебного оборудования положительно влияющими на качество обучения школьников. 



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