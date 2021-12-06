«Новая морская доктрина Монро» – DWN обвинила США в военном сдерживании Китая и Европы

Трёхсторонний оборонный альянс AUKUS — это по сути «новая морская доктрина Монро» по сдерживанию Китая и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Не только в Пекине, но и в Брюсселе опасаются, что в будущем торговые морские пути для перевозки контейнеров из Азии в Европу могут оказаться под полным контролем США, Великобритании и Австралии. Вопрос в том, смогут ли Поднебесная и Евросоюз объединиться и что-нибудь противопоставить этому пакту.



Reuters

Трёхсторонний оборонный альянс AUKUS, во главе которого находятся США, Великобритания и Австралия, направлен не только против Китая, но и против планов ЕС по наращиванию своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На фоне «китайской угрозы» AUKUS — это по сути манифестация воли США сохранить за собой доминантное положение в мировой политике. И пакт не случайно был заключён именно в сентябре 2021 года, ведь как раз тогда после вывода американских войск из Афганистана пошли разговоры о возможном закате США.

В Европе и Китае новость о создании нового альянса восприняли с недовольством, но ряд стран в Южной и Восточной Азии её приветствовали, продолжает издание. В частности, те государства, которые видят в Поднебесной угрозу. В качестве ответного шага Пекин принял косвенные санкции на продукцию из Австралии и Японии, а также провёл военные учения в Южно-Китайском море и вблизи острова Тайвань.

Львиная доля китайского военного бюджета тратится на модернизацию военно-морских сил с целью обеспечения безопасности важных для реализации проекта «Новый шёлковый путь» морских путей и маршрутов снабжения. На сегодняшний день у Поднебесной самый большой морской флот в мире. У неё 360 боевых судов. К 2025 году это число планируется увеличить до 400. К тому же у Пекина есть субмарины на атомной тяге, способные нести ядерное оружие, а также 40 атакующих подлодок.

Морская пехота Китайской Народной Республики приступила к строительству своего третьего авианосца, трёх новых вертолётоносцев-амфибий, а также нескольких эсминцев и крейсеров. За период с 2015 по 2018 годы суммарно китайцы построили 132 новых корабля. При этом Пекин бы с удовольствием заключил альянс с ЕС, чтобы создать противовес AUKUS, ведь в Брюсселе также недовольны этим пактом. Там опасаются, что в будущем торговые морские пути для перевозки контейнеров из Азии в Европу могут оказаться под полным контролем США, Великобритании и Австралии.

Похоже AUKUS в Вашингтоне считают неким подобием «новой морской доктрины Монро» по сдерживанию Китая и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Примечательна та деталь, что Австралия объявила о разрыве контракта с Францией на строительство субмарин как раз через день после того, как Брюссель огласил свою стратегию по наращиванию влияния в этом регионе. Это символический акт Австралии и США, которым всё сказано. Остаётся ждать, смогут ли Китай и ЕС что-то противопоставить AUKUS, заключает издание.