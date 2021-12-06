Резников о прогнозах западных СМИ: План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины не было

Журналист отметил, что в одной из таких публикаций шла речь о намерении РФ захватить две трети территории Украины. В ходе беседы название СМИ не прозвучало, но вероятно, речь идет о материале таблоида Bild, который был опубликован 4 декабря.

“План-максимум Кремля – сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет. Западные журналисты делают свою работу – мы должны делать свою”, – прокомментировал Резников.

Он рассказал, что в ходе визита в Вашингтон встречался с журналистом Washington Post.

“Это издание одним из первых начало бить тревогу месяц назад. Я поблагодарил его, ведь он привлекает внимание американской и европейской аудитории к российской агрессии. У нас война длится уже восемь лет, и для нас это не новость. А обычные люди в Америке или Европе могут не знать, что к чему. Или находиться под влиянием русской пропаганды либо лоббистов Москвы. Единственное, что я подчеркиваю во время встреч с иностранными партнерами — если вы признаете аномальную угрозу и прогнозируете полномасштабное вторжение, то каким будет наш общий ответ? Это ведь логично”, – продолжил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что вероятную эскалацию нужно предотвратить, “поскольку она станет катастрофой и для самой России, и для Европы”.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”. Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—