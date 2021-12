ЕС 8 декабря согласует санкции против российских наемников ЧВК “Вагнер” – журналист

Кроме того, ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с ЧВК, в рамках глобального режима санкций в области прав человека.

Также, как отметил Йозвяк, ЕС впервые введет санкции в отношении двух граждан и трех организаций из РФ, подпадающих под сирийский режим ограничений.

EU ambs are on Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for the 1st time. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2021

15 ноября ЕС согласился составить список возможных санкций в отношении российских наемников, из-за возможного их размещения в Сахельском регионе Западной Африки, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, писало Reuters.

25 ноября Европарламент заявил об ответственности России за преступления наемников из ЧВК “Вагнер”.

В принятой резолюции о нарушении прав человека говорится, что “группа Вагнера” присутствует во многих конфликтах по всему миру, в том числе в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Учитывая это, депутаты приветствовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против “соответствующих физических и юридических лиц, связанных с “группой Вагнера”, а также против физических и юридических лиц, работающих с ними.

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания “Вагнер” участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета “Фонтанка”, ЧВК сменила “украинское” направление на “сирийское”.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников “Вагнера”. В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнер” прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК “Вагнер”, в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как “повар президента РФ Владимира Путина”.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний “в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности”.

