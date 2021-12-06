 

“Омикрон-штамм – не главный враг”: вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса

06.12.2021, 21:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роспотребнадзор сообщил, что в России было выявлено два случая заражения омикрон-штаммов коронавируса. Новый вариант инфекции привезли российские пассажиры из Южно-Африканской Республики, где он был впервые обнаружен этой осенью.

В беседе с телеканалом “360” вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что избежать проникновения омикрон-штамма в Россию было невозможно, поскольку данный вариант коронавируса является весьма заразным. Однако пока нельзя говорить о его опасности, ведь прошел всего месяц, подчеркнул эксперт.

Профессор также обратил внимание, что в ЮАР не было зафиксировано роста смертности от нового штамма. Мол, в октябре на юге африканского континента от ковида скончались две тысячи человек, а в ноябре – в три раза меньше. Намного опаснее коронавирус “дельта”, сделал вывод Альтштейн.

“Главный враг сейчас не штамм “омикрон”, а “дельта”, который убивает людей”, – сказал эксперт.

Вирусолог вновь призвал народ вакцинироваться. По его словам, существующие препараты, скорее всего, защитят и от омикрон-штамма, но при необходимости их модифицируют.

Ранее “Дни.ру” писали, что за последние сутки в России выявили 32 136 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 1 184 пациента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Статус “свободен”: Люк Эванс расстался с бойфрендом

17.04 / Российские ученые сумели разгадать зашифрованные образы на Шигирском идоле

25.02 / Сытный ужин: римский томатный суп с пастой орзо и яйцом пашот

15.09 / Сногсшибательная Тина Кунаки, изящная леди Китти Спенсер и другие гости показа Bvlgari в Риме

25.02 / Для улучшения демографии Минздрав предложил прокалывать каждый десятый презерватив

21.10 / Советы, достойные «Нобелевки» – Личное мнение

12.06 / 70-летняя звезда “Экипажа” Ирина Акулова стала выглядеть на 20 лет моложе

20.05 / Новая мода или польза? Почему сейчас все ищут средства для лица с пикногенолом

16.11 / Пресс-конференция о судьбе тела Сталина закончилась дракой

25.03 / Шойгу провел встречу с победителем конкурса “Лидеры России”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика