 

Папа римский хочет встретиться со своим “братом” патриархом Кириллом: Всегда готов

06.12.2021, 21:26, Разное
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В понедельник, 6 декабря, папа римский во время пресс-конференции заявил, что скоро может состояться его встреча с патриархом Кириллом. По словам понтифика, в этом месяце к нему должен приехать глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Якобы тогда и может быть согласована встреча.

Франциск отметил, что “всегда готов” прилететь в Москву ради общения со своим “братом”. Мол, для этого не нужны какие-либо протоколы, место встречи не имеет значения.

Митрополит Илларион подтвердил, что в 20-х числах декабря проведет переговоры с папой римским. Среди прочих вопросов, запланированных к обсуждению, – возможная встреча понтифика Франциска и патриарха Кирилла, добавил председатель ОВЦС. Его слова приводятся на официальном сайте.

Слова папы римского прокомментировали эксперты. Так, руководитель идеологической редакции “Царьграда” Михаил Тюренков считает, что заявление понтифика – провокация. По его словам, православные русские отнесутся к этому как к вызову, воспримут как попытку римско-католической экспансии.

Тюренков предположил, что визит Франциска в Москву приведет к расколу Русской Церкви, поскольку многие православные верующие считают главу Ватикана одним из главных врагов Святого Православия.

Напомним, папа римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречались в феврале 2016 года в Гаване. Это был первый в истории контакт предстоятелей
католической и православной церквей после Великого церковного раскола в 1054 году.



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