 

Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому

06.12.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил представитель администрации США.

«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины. 

«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.

При этом он добавил, что в случае «вторжения РФ на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов РФ и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали РФ вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. 



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