 

«Белавиа» решила расширять агентскую сеть за рубежом

06.12.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле отключения Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) от системы BSP было принято решение расширять сеть агентов по продаже билетов за рубежом, которые работают по прямым договорам, заявили в белорусской авиакомпании «Белавиа».

«В текущих условиях «Белавиа» будет расширять сеть агентов за рубежом, работающих по прямым договорам», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что «отключение от системы взаиморасчетов BSP делает невозможными денежные взаиморасчеты между авиакомпанией и агентами с использованием этой системы». «Но для пассажиров, особенно белорусских, эти изменения не будут заметны. Все агентские договоры на территории Беларуси авиакомпанией заключены напрямую, соответственно, взаиморасчеты также производятся напрямую», – пояснили в компании.

В авиакомпании отметили, что «для продаж на зарубежных рынках это более чувствительно, однако всегда есть возможность работы по прямым договорам, а также с использованием других систем взаиморасчетов, например, действующей на территории РФ и СНГ системы взаиморасчетов ТКП». «К тому же в связи с введенными ограничениями на полеты в Европу доля продаж с использованием системы BSP значительно снизилась», – обратили внимание в пресс-службе.

Как объяснили в «Белавиа», «BSP – это система взаиморасчетов IATA, которая предназначена для взаимодействия авиакомпаний с агентами без необходимости заключать прямые договоры». «BSP IATA действует не во всех странах, например, в Беларуси ее нет. Система BSP не имеет отношения к выполнению полетов – это дополнительный инструмент для упрощения взаиморасчетов», – уточнили в пресс-службе.

В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.

3 декабря белорусская компания «Белавиа» отреагировала на внесение ее в санкционный список. Из-за санкций авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. При этом на данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, которых вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону «Белавиа» собирается пополнить флот.



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