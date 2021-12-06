CNN – США собираются объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине

США на этой неделе должны объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет CNN. Как отмечается в материале, таким образом Вашингтон хочет отправить Пекину сигнал на мировой арене, не мешая при этом американским спортсменам участвовать в соревнованиях.



Reuters

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, объявит о том, что американские официальные лица устроят дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, отказавшись присутствовать на Играх, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

Этот шаг позволит Вашингтону послать Китаю сигнал на мировой арене, не мешая при этом американским спортсменам участвовать в соревнованиях, говорится в статье.

Совет национальной безопасности США, который в частном порядке обсуждал этот вопрос, отказался давать комментарии.

В прошлом месяце Джо Байден заявил журналистам, что он подумывает о дипломатическом бойкоте Игр, поскольку законодатели как от Демократической, так и от Республиканской партии выступили в поддержку этого шага в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Между тем, как отмечает CNN, полного бойкота Олимпиады не ожидается, а это означает, что спортсменам из Соединённых Штатов по-прежнему будет разрешено участвовать в соревнованиях. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году при президенте Джимми Картере.