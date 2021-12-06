Найем: Я спокоен по поводу возможного обострения на фронте. Потому что мне есть больше что терять, чем тем, кто будет нападать

30 лет Вооруженным силам Украины.

Вооруженные силы – это не о Порошенко или Зеленском.

Это не о мандате хаотично убивать любого, кто из РФ.

Это и не об индульгенции после войны вести себя как подросток, которому не хватает внимания.

Вооруженные силы – о защите своей территории. И если я гражданин Украины – это значит, что я уже дал право государству требовать выполнить свой долг. Это об ответственности перед гражданскими за мир и защиту.

И это все – ради защиты именно такого политического устройства, которое есть в Украине, а не того, которое хочет навязать РФ. И ради того, что именно здесь моя история и важные мне люди.

Пользуясь случаем скажу, что я спокоен по поводу возможного обострения. Потому что мне есть больше что терять, чем тем, кто будет нападать. Поэтому только жду, когда снова призовут.

А пока с праздником всех причастных.

Помню о погибших.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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