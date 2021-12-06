 

В Минздраве заявили, что вакцинироваться от коронавируса можно через 28 дней после перенесенного COVID-19

06.12.2021, 20:54, Новости дня
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По словам Заики, вакцинироваться необходимо даже в том случае, если человек переболел COVID-19 или заболел после первой дозы вакцины в связи с тем, что невакцинированные, которые уже переболели этим заболеванием, имеют в два раза больший риск заболеть, чем вакцинированные.

“Если вы заболели коронавирусной болезнью и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели COVID-19, – подождите 28 дней и получите вторую дозу”, – призвал представитель Минздрава.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/325054659452091/

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

За прошлую неделю в Украине было сделано почти 1,3 млн прививок против COVID-19. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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