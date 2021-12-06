 

ЦИАН запретил писать дискриминирующие фразы в объявлениях

06.12.2021, 20:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОдин из крупнейших российских онлайн-сервисов по продаже и аренде недвижимости ЦИАН с 1 февраля запретит публиковать объявления, которые содержат дискриминацию по национальным, расовым или религиозным признакам.

«Лицензиат не вправе: вносить в Базу данных ЦИАН информацию, содержащую требования, ограничения, запреты или иным любым способом выраженные предпочтения, относящиеся к гражданству, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расы, этническому происхождению.)»,– говорится в сообщении на сайте ЦИАН.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года, будут касаться всех категорий недвижимости и будут действовать для всех регионов России.

Пользователям сервиса, уже разместившим объявления с недопустимыми формулировками, сервис рекомендует самостоятельно их отредактировать до 1 февраля. «После наступления этой даты ЦИАН оставляет за собой право на самостоятельное внесение соответствующих корректировок в описании размещенных вами объектов», – подчеркивается в сообщении.

«Мы давно знаем о существовании данной проблемы (дискриминации – прим. ВЗГЛЯД) и перед тем, как вносить какие-либо изменения, общались с рынком и проводили исследования, готовясь к этому продолжительное время. Мы в ЦИАН выступаем за равные права для всех, поэтому пришло время изменить правила в части таких публикаций. Это логичное изменение, которое должно было произойти. Мы очень надеемся, что наши пользователи отнесутся к этому с пониманием и в будущем это станет нормой и стандартом для всего рынка», – прокомментировали нововведения в ЦИАН.

Ранее сообщалось, что владелица сообщества по поиску жилья в РФ решила зарабатывать на нелюбви к геям. В популярной группе поиска жилья в Москве в Facebook арендодателю необходимо заплатить 500 рублей, чтобы избежать требования сообщества об обязательном согласии сдавать квартиру людям нетрадиционной сексуальной ориентации, неславянской внешности или хозяевам животных.



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