Вирусолог Александр Бутенко призвал не паниковать из-за появления штамма “омикрон” в России

Российский ученый-вирусолог Александр Бутенко недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул вопросы распространения коронавируса в стране и в мире. В частности, исследователь оценил опасность появления свежего штамма “омикрон” для жителей РФ.

В целом Александр Бутенко отметил, что распространение “омикрона” в стране остановить практически невозможно, тем более, что последний уже был выявлен в большом количестве европейских стран. К слову, упомянутый вариант SARS-CoV-2, по мнению медика, правильнее было бы называть вовсе не штаммом, а “генетическим вариантом коронавируса”. Важным нюансом в перспективе соприкосновения с ним ученый, представляющий Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, назвал тот факт, что на данный момент о летальных исходах, наступивших вследствие инфицирования “омикроном”, мировые источники еще не сообщали, а значит – ситуация выглядит “очень обнадеживающей”.

В свете вышеупомянутой тенденции вирусолог напомнил, что вариант “дельта” представляет куда большую опасность, ведь риск смертельного случая от него за последний год значительно увеличился. На этом фоне “омикрон” выглядит пока не таким ужасающим. “Серьезных оснований для паники нет. А то, что вирус распространяется, это никак не остановить. И появление новых генотипов, отличающихся от исходных – это основной механизм эволюции (мутационный). Предвидеть, в какую сторону пойдет эта эволюция, тоже невозможно”, – подытожил Александр Бутенко.

Источник: life.ru