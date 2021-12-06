 

Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова начала дышать самостоятельно

06.12.2021, 20:13, Разное
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Певицу Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Состояние пострадавшей постепенно улучшается.
В Instagram Марины Хлебниковой появился пост, в котором представители певицы рассказали о состоянии пострадавшей. Российская артистка отравилась угарным газом и получила 20% ожогов кожи вследствие пожара в собственной квартире, 18 ноября ее госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Сейчас к Хлебниковой могут пройти только родные и близкие, но комментариев окружение артистки о ее состоянии не дает. Сегодня на соцстранице звезды рассказали о ее положении, так как об этой ситуации много слухов и сплетен. Подписчикам сообщили, что Марина Хлебникова уже дышит сама, без аппарата ИВЛ. Ее состояние с каждым днем улучшается, на восстановление нужно много времени и сил.



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