Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова начала дышать самостоятельно

Певицу Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Состояние пострадавшей постепенно улучшается.

В Instagram Марины Хлебниковой появился пост, в котором представители певицы рассказали о состоянии пострадавшей. Российская артистка отравилась угарным газом и получила 20% ожогов кожи вследствие пожара в собственной квартире, 18 ноября ее госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Сейчас к Хлебниковой могут пройти только родные и близкие, но комментариев окружение артистки о ее состоянии не дает. Сегодня на соцстранице звезды рассказали о ее положении, так как об этой ситуации много слухов и сплетен. Подписчикам сообщили, что Марина Хлебникова уже дышит сама, без аппарата ИВЛ. Ее состояние с каждым днем улучшается, на восстановление нужно много времени и сил.