Татьяна Кравченко перестала скрывать чувства к Станиславу Садальскому

Звезда популярного сериала «Сваты» все чаще появляется в соцсетях вместе с Садальским. Сейчас коллеги работают над новым совместным проектом.

В Instagram появился снимок, на котором Татьяна Кравченко ласково приклонила голову на плече Станиславу Садальскому. Сейчас они участвуют в съемках нового проекта и проводят много времени вместе. Во время работы актеры сблизились, даже в посте Кравченко отметила, что ей очень комфортно быть в кадре вместе с Садальским.

Актриса перестала скрывать свои теплые чувства к коллеге. Под совместным снимком звезда написала: «два любимых хулигана». Подписчики отметили, что 70-летний артист стал выглядеть намного лучше: сбросил лишний вес, побрился налысо, тем самым помолодев на несколько лет. Вместе с Кравченко они играют в спектакле и ездят на гастроли. Судя по микроблогу звезды «Сватов» можно отметить, что в свободное время коллеги часто прогуливаются и много общаются.