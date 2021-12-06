 

“Переборщила с уколами”, “Муж ее вечно на молоденьких менял”. Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все

06.12.2021, 20:08, Новости дня
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Певица отметила, что ее выступление запланировано на 16 декабря.

Для съемки ролика артистка выбрала длинное серебристое платье с высоким разрезом вдоль ноги, дополнив образ массивными серьгами.

“Что с лицом? Не узнаю”, – прокомментировали ролик пользователи сети. 

“Переборщила с уколами красоты”, – ответили фолловеры.

“Что будет с этой прекрасной леди через 10–20 лет? Мы ее не узнаем”, – написали поклонники.

“Дивы” не хотят стареть. К тому же бывший муж-турок ее вечно на молоденьких менял. Обидно”, – отреагировали подписчики. 

“Идеальная и безупречная”, – поддержали артистку ее фанаты.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак 15 августа 2009 года вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года развелась с ним. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Сейчас бывший муж певицы состоит в отношениях с киевским визажистом Лилией Реус – осенью он сделал ей предложение. Ани Лорак свою личную жизнь не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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