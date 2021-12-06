 

Сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком, купил бизнесмен из Греции

06.12.2021, 20:08, Новости дня
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“Греческий предприниматель Димитриос Анифантакис приобрел 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., владеющей более 100 автозаправочными станциями и четырьмя нефтебазами в Украине. Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается”, – говорится в релизе. 

Анифантакис – гражданин Греции, женат на украинке, воспитывает с ней трех сыновей, говорится в сообщении. Он 30 лет работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами, занимал руководящие должности высшего уровня в компаниях Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas.

Сейчас Анифантакис является членом совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом и около 1,5 тыс. АЗС в Греции и за рубежом, сообщила пресс-служба Glusco. 

Моисеев, как пишет LIGA.net, является другом нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, который находится в Украине под санкциями и обвиняется в госизмене. Также о связи Glusco с Медведчуком сообщало агентство “Интерфакс-Украина”. 

По информации LIGA.net, сеть сформирована на базе розничного бизнеса российской государственной нефтегазовой компании “Роснефть”, который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. 

https://www.facebook.com/Glusco.Ukraine/posts/4418800424897287

Контекст:

В марте этого года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания “ГОРДОН” в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.

11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО “Глуско Ритейл” провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей “недопустимыми”, а обвинения – “абсурдными”.

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. “РБК-Украина” написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

В начале июля один из топ-менеджеров сети АЗС Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым якобы стала государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. По его словам, логотип и надпись Glusco закрыли черной пленкой.

Однако эту информацию 10 июля опроверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сказал, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме. Позже сообщения о покупке сети опровергла и SOCAR.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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