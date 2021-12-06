 

ЕСПЧ постановил не высылать из Польши в Беларусь обратившихся в суд мигрантов

06.12.2021, 20:08, Новости дня
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“В большинстве обращений, в которых истцы заявляли, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши”, – указывается в сообщении.

Как уточнили в суде, ЕСПЧ получил 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. Они отмечали, что находятся на территории Польши и просили международной защиты.

ЕСПЧ применил правило 39 в 43 обращениях.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения временных мер, решение по которым суд принимает оперативно, и оно обязательно для исполнения.

В большинстве случаев, заявитель просит о приостановлении высылки или выдачи, отмечается на сайте суда. ЕСПЧ удовлетворяет такие просьбы только в порядке исключения, когда в противном случае заявитель столкнется с реальной опасностью серьезного и необратимого вреда. Такие меры потом указываются правительству государства-ответчика.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

30 ноября в погранслужбе Польши заявили, что пересечь границу страны из Беларуси хотят около 10 тыс. нелегалов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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