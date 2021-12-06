Улыбнитесь, это донос!

СК проверит на экстремизм Оксимирона, Нойза и свое чувство юмора.

Иван Алексеев (Noize MC). Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Инициативная группа патриотов обратилась в Следственный комитет с доносом. Вроде бы обычное дело. Так бывает. Более того, иначе и не бывает. Доносчики просят главу СК принять меры в отношении Оксимирона и Нойза. Бастрыкин реагирует единственно возможным и известным ему способом: поручает провести проверку указанных рэперов на предмет экстремизма, реабилитации нацизма и пропаганды негативного отношения к правоохранительным органам. А теперь внимание: улыбнитесь, вас снимает скрытая камера! Это был не донос, а фельетон, шутка блогера. Звучит закадровый смех. Но Бастрыкин даже не улыбнулся.

Я не стану сейчас с пеной у рта доказывать, что никакого «экстремизма» у Нойза и Окси нет. С чьей-то безумной точки зрения, может, и есть, особенно у Нойза. Дочитайте текст до конца, я укажу конкретное место. Но гораздо интереснее текст фельетона и реакция на него.

Примерно понятно, как это произошло. Шел прекрасный воскресный день. На Кипре обнаружили трупы двух россиянок. В Ростовской области поймали сбежавшего из психушки убийцу. На Симферопольском шоссе фура врезалась в легковые автомобили. Короче, день замечательный. Сотрудник СК сидел у монитора и размышлял над тем, как сделать его еще лучше.

Размышлял, задумчиво листал социальные сети и набрел на страницу некоего Дмитрия Якушева. Начал читать и замер:

Уважаемый Александр Иванович!

Вы известны не просто как большой патриот РФ и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками.

Строки, бьющие наповал. Ну как после такого было не возбудить проверку?

Хочется обратить Ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize mc и Oxxxymiron, известных в миру, как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО.

Это, пожалуй, верно. НАТО — где оно? До него не дотянешься. А до Нойза и Оксимирона — легко. НАТО — ерунда, несерьезно. А эти вот — опасные люди.

Правда, дальше шла какая-то ерунда.

Вот как Noize MC рисует лицо наших силовиков: «Шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения.

«Ну, бывает, да, — подумал, наверное, сотрудник, вспомнив физиономии начальства. — Но это мы, пожалуй, пропустим».

«Нуланд раздавала печеньки, — писали дальше патриоты. — Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Он представил себе Бастрыкина, раздающего на улице апельсины. А что, неплохо. Заканчивался тест так:

Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман. В связи с изложенным просим Вас принять меры по пресечению преступной деятельности Noize mc (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Группа патриотов России.

Типа «преданный вам член НСДАП». Как у Штирлица.

А потом из всего этого на сайте СК рождается следующее информационное сообщение:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК РФ проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

Все чин по чину. Непонятно, правда, почему Бастрыкин не счел возможным вступиться за честь политолога Шульман. Выходит, что «сексуально оскорблять» сотрудников правоохранительных органов нельзя, а деятелей оппозиции можно. Но, возможно, это единственное, чем ему симпатичен Оксимирон.

«Одно из средств массовой информации», как вы уже поняли — это страница Дмитрия Якушева. В фейсбуке у него 393 подписчика. В ЖЖ — 868. Вполне достаточно, чтобы приравнять его к «Комсомольской правде» и телеканалу «Царьград».

Дмитрий Якушев. Фото из соцсетей

И совершенно напрасно Якушев теперь пишет: «Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время». Не убедят никого ни его слова, ни то, что на той же странице несколькими постами раньше он признавался в любви к Оксимирону и Нойзу и шутил по поводу Рашкина, что контакты с Навальным привели его к убийству лося.

Какие шутки. Посмотрите на ситуацию глазами сотрудника СК.

Моргенштерн бежал из страны после обвинений в пропаганде наркотиков и реабилитации нацизма. Идрак Мирзализаде за шутку отправлен на вечное поселение за границу. ИД «Панорама» грозят санкциями. Наливкину, которого вообще не существует, могут дать до восьми лет тюрьмы. А вы нас уверяете, что Оксимирон, вступавшийся за Азата Мифтахова и Хованского, и Нойз, требовавший свободы Навальному, не преступники? Хорошая шутка. Ха-ха.

Нет, правильный сигнал, своевременный. В конце концов, если существуют «Ветераны России», почему не быть патриотам? Патриоты — это даже лучше, более молодежно звучит.

А теперь, как и обещал, про Нойза. Альбом «Выход в город», вышедший 19 ноября сего года. Восьмой трек. Называется «Все как у людей». Таймкод 0.04 — 0.25. Текст такой:

Нам всем кажется, что если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта «комфортность» очень быстро пройдет, потому что жесткая рука начнет нас очень быстро душить.

Знаете, кто автор этих возмутительных слов? Вы не поверите — Путин. По теперешним временам — «экстремизм».

Мирон Федоров (Oxxxymiron). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Путина, конечно, вряд ли привлекут и даже проверят. Как его проверишь? Он президент. А вот Дмитрию Якушеву в соцсетях уже советуют ехать по направлению к аэропорту. Таких шуток Следственный комитет не прощает. Оксимирону и Нойзу, кстати, советуют то же самое. Как только стало известно о проверке СК, мне написал старый приятель, белорусский подпольщик:

— Есть у тебя контакты Нойза и Окси?

— Тебе зачем?

— Помочь хочу. Их надо срочно эвакуировать за границу.

— А ты тут при чем? Сами разберутся.

В ответ он присылает мне такой текст:

Беларусам отнюдь не смешно, для нас такие проверки не новость. Осенью прошлого года наши артисты оказались в авангарде протестов, за что и поплатились: их увольняли, они вынуждены были бежать за границу от арестов, штрафов, репрессий. В отличие от Лукашенко в РФ пошли на упреждение и начали выдавливать несогласных задолго до президентских выборов. Артисты и активисты еще верят, что их не коснется, но это ложная надежда: придут за теми, кто ставил подписи за оппозиционных кандидатов; за теми, кто администрировал телеграм-чаты; за теми, кто просто подписался на якобы экстремистские группы.

Уже полтора года мы помогаем людям получить визы, выехать из страны, перебраться в Европу, оформить документы на постоянное жительство, найти работу и детские сады для детей. Если завтра вам понадобится помощь, звоните беларусам: жизнь нас многому научила.

Контакты, как пишут в таких случаях, имеются в редакции. Палить своего друга не хочу, хотя эта деятельность в РФ пока абсолютно легальна. Но смысл в другом. Все это время мы с умным видом рассуждали, что в РФ возможен белорусский сценарий, но когда-нибудь позже, не сейчас; что РФ — это Беларусь-лайт. Правда, лайт? Серьезно? Вам все еще кажется, что СК понимает юмор?

Ян Шенкман, обозреватель

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