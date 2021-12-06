Сколько ещё болеть? – Личное мнение

Я не очень верю официальным цифрам по коронавирусу, но статистика демонстрирует тенденцию — так я её понимаю.

Скольких заболевших не учли? Сколько болеет дома? Но статистика в целом полезна, чтобы оценить, как развивается ситуация. И главное — оценить динамику: растёт или падает заболеваемость



Фото: Соцсети

И вот с этим — ничего хорошего. В последнюю неделю спад затормозился, так и не достигнув минимальных значений по новым суточным случаям.

Что дальше?

А дальше, я думаю, снова начнётся рост. Была на заправке — только я из человек двадцати надела маску.

Что хуже всего, вместе с коронавирусом разгулялись и ОРВИ. Что у тебя — ковид или обыкновенная простуда (возможно с осложнениями)? Это важно знать, чтобы лишний раз не дёргаться и скорректировать своё поведение.

С банальными соплями можно поработать дома. С короной — лучше сразу пристально следить за своим состоянием: вызвать врача, меньше двигаться, измерять температуру.

Я уже рассказывала про экспресс-тесты на ковид из Юж. Кореи — NanoCare. Хочу ещё раз остановиться на этой теме и ответить на вопросы, которые возникли после публикации первого моего поста. И которые могут ещё появиться по поводу самого принципа экспресс-тестирования на Covid-19.

9 ответов «ДА» по поводу южнокорейского экспресс-теста NanoCare.

1. Да, тесты продаются в сети «СБЕР ЕАПТЕКА» абсолютно легально. Имеют все разрешительные документы, официальное регистрационное удостоверение по итогам клинических испытаний. Это не какой-нибудь китайский левак, которым переполнены нынче интернет-магазины.

Тесты NanoCare прошли как клинические исследования в Корее, так и повторную проверку и регистрацию в Москве. Прошли именно в 2021 году. То есть, они готовы обнаружить самые актуальные штаммы вируса. Поставщик — крупнейшая российская фармацевтическая компания.

2. Да, можно никому не сообщать о результатах теста. Но важно, что вы сами будете знать, есть ли в организме ковид. Будете знать точно и достоверно. И узнаете об этом не через двое суток, как с обычным ПЦР, а всего за 10 минут. Вы сам себе лаборатория!

Если, например, почувствовали, что горло першит или начался насморк, делаете экспресс-тест NanoCare. И при положительном результате можете вовремя отменить-отложить поездку в отпуск или в командировку (в этом случае вы ещё и на карантине в чужом городе/стране не застрянете).

При положительном результате вы сможете сразу же вызвать врача и ограничить круг общения, обезопасив в первую очередь родителей и уязвимых родственников. Не надо тащиться в лабораторию, чтобы стоять в очереди и сдавать ПЦР-тест, попутно подвергая риску заражения каждого встречного — тут важно, чтобы тест NanoCare заблаговременно был в вашей аптечке!

3. Да, тесты NanoCare помогут максимально точно поставить диагноз: с вероятностью 96% можно доверять результатам, если вирус во взятой пробе реально есть. И с вероятностью 100% — если вируса в пробе реально нет.

То есть, если вируса у вас реально нет, то тест 100% это покажет. А если есть, существует 4% вероятности, что тест его не обнаружит. Но на сегодня это топовый сегмент точности — опять-таки, не зря же NanoCare разработан в Юж. Корее — стране с самыми топовыми и современными медицинскими технологиями.

Да, как и при любом тестировании, возможен фальстарт, когда проба взята слишком рано — например, сразу после контакта с больным. Но если вы уже выделяете вирус, то есть заразны для окружающих, тест покажет это.

Независимо от того, есть какие-то симптомы или нет.

4. Да, пользоваться NanoCare не сложнее, чем сделать тест на беременность. И трактовка результатов такая же: одна полоска — НЕ оно. Две полоски — ОНО!

Пробу можно взять не только из носоглотки, но и просто из полости носа. Грубо говоря, на глубине пары-тройки сантиметров. Минимум дискомфорта — не надо запихивать палочку куда-то до мозга, как при обычном ПЦР.

5. Да, вы сможете сделать тест самостоятельно. В комплект входит предельно понятная инструкция. А ещё можно посмотреть видеоинструкцию по QR-коду на упаковке, где все наглядно показывается и понятно объясняется.

6. Да, ответ вы получите быстро: всего через 10 минут. При этом ответа при срочном ПЦР-тестировании ожидают 1-2 дня.

7. Да, тест NanoCare стоит купить даже тем, кто сделал прививку от коронавируса. Даже если вы не болеете и не чувствуете симптомов, вы можете быть носителем вируса. Тест поможет проверить своё состояние до контакта с пожилыми родственниками и обезопасить близких в случае положительного результата.

8. Да, тест можно и нужно купить про запас и хранить в домашней и офисной аптечке на всякий случай, чтобы можно было воспользоваться им в любой момент. Срок хранения NanoCare — 2 года.

Поверьте, если у вас возникнет необходимость проверить свой ковид-статус, вам будет не до того, чтобы ждать курьера или идти в аптеку.

Я бы ещё отдельно посоветовала NanoCare владельцам и руководителям бизнеса. Однозначно стоит закупить пачку таких тестов. И стоит взять за правило регулярное тестирование сотрудников на ковид (плюс внеплановое при наличии у кого-нибудь явных симптомов).

Это минимизирует ковидные риски, которые малым и средним предприятиям грозят серьёзными убытками — лучше сразу изолировать инфицированного сотрудника, чтобы не пришлось весь офис отправлять на карантин.

В конце концов, это практически единственный способ сделать ковид-фри зону на новогоднем корпоративе. Да и привыкнув, ваши люди начнут бережнее относиться к своим же близким.

9. Да, результаты NanoCare могут не совпадать с ПЦР, и это — хорошо.

ПЦР обнаруживает мельчайшие куски РНК вируса, при этом неважно: живой этот вирус или нет. То есть, человек уже переболел, живого вируса он уже не выделяет, но ПЦР всё ещё будет положительным ещё пару недель.

Антигенный тест работает по-другому и более точно коррелирует с выделением живого вируса — с заразностью человека. По этому поводу есть даже исследование института Гамалеи.

А теперь 5 ответов «Нет» на вопросы о NanoCare,

1. Нет, результаты теста NanoCare не заменят ПЦР-анализ для получения QR-кода. Вам всё равно придётся сдавать тест ПЦР при поездке за границу, для получения разрешений и других официальных документов.

NanoCare необходим, чтобы вы не сидели как на иголках в ожидании ПЦР-теста, а всегда быстро и точно оценивали бы ситуацию.

2. Нет, делать тест не больно. Можно не бояться делать мазок даже маленькому ребёнку — вполне комфортно и безболезненно.

3. Нет, покупать тесты в первом попавшемся интернет-магазине не стоит. Как, собственно, и любые медицинские изделия.

Приобретать такие вещи следует исключительно через лицензированную аптечную сеть — только так можно гарантировать правильные условия его хранения и транспортировки. А это крайне важные факторы для точности экспресс-тестов.

4. Нет, это не дорого. Экспресс-система стоит 1’400 руб. Вдвое дешевле срочного ПЦР-теста. Срочного, а не того, который ждать больше суток. Нам ведь нужен результат здесь и сейчас?

5. Нет, покупать первый попавшийся китайский тест вместо южнокорейского NanoCare не стоит. Качество NanoCare клинически проверено и доказано.

Готовы ли вы покупать тест с сомнительным происхождением, который не всегда понятно как хранился и перевозился? Нарушение правил хранения и транспортировки неизменно приводит к снижению их точности.

Зачем вам лишние поводы для сомнения в результате?

И напомню, что заказать тесты NanoCare с бесплатной доставкой из Сбер ЕАптеки можно тут. Доставка по большинству городов России за сутки.

Рекомендую приобрести уже сейчас, чтобы всегда были под рукой.

Впереди новый год — лучше прямо сейчас сделать так, чтобы самый главный ковидный вопрос перед вами больше не стоял.

—